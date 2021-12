Brichta se desdobra em clone para viver romance com Ximenes

Arnaldo (Vladimir Brichta) está descontente no trabalho e com a mulher, Aline (Ingrid Guimarães), uma artista plástica insignificante que o pressiona em tudo dentro de casa e quer a todo custo engravidar.

Para fugir da vida de aborrecimentos, ele procura uma clínica especializada em fazer clones, mas desiste, sem saber que um outro Arnaldo surgiu, no meio do processo de duplicação, e vai tornar seu dia a dia mais complicado.

Quase ao mesmo tempo, um incidente leva o rapaz a um cemitério de cachorros, onde ele conhece a dona, Josie (Mariana Ximenes ruiva e em caracterização marcante), por quem se apaixona, fechando assim o argumento de Um Homem Só.

Prêmios

Estreia em longa de Claudia Jouvin, conhecida roteirista de cinema e televisão (O Gorila e A Diarista), o filme, orçado em mais de R$ 3 milhões, foi premiado com os Kikitos de Melhor Fotografia (Adrian Teijido), Atriz (Ximenes) e Ator Coadjuvante (Otávio Müller) no Festival de Gramado do ano passado.

Ninguém se engane: logo no inicio se sabe das pretensões em Um Homem Só. Trata-se de uma comédia romântica, feita para quem procura no cinema um entretenimento meramente casual. Mas, por extensão, há ali um subtexto edificante, como diz Jouvin: "É uma reflexão sobre o amadurecimento, porque isso é um raciocínio imaturo, querer fugir das responsabilidades".

"É um filme que pode ser popular, sim, mas tem uma roupagem diferente", afirma a diretora, ao explicar por que Um Homem Só, realizado em 2014, só chega agora aos cinemas: "A gente queria entender o espaço dele, para lançar". O filme está com estreia nacional marcada para esta quinta-feira.

Ela diz que um dia estava em casa, muito atarefada, e pensou: "Como eu queria ter outra pessoa para mandar no meu lugar, para fazer o que é chato". Foi então que surgiu o roteiro que serviu também como uma luva para Otávio Müller, o premiado intérprete de Mascarenhas.

Colega de trabalho de Arnaldo, o personagem serve de escada para o rapaz viver uma aventura, seja com a nova paixão ou perseguido por dois capangas do dono da clínica, uma espécie de cientista louco bem na conta de uma série de tipos semelhantes já vistos no cinema.

Em meio a tudo, surgem Eliane Giardini como Leila, tia de Josie, Natália Lage, Cecília, uma das clientes despirocadas do cemitério, Daniel Aráoz, o Dr. Döppel da clínica, e Milhem Cortaz (Cássio, o vizinho brutamontes do casal). Para Claudia, o elenco só contribuiu para a valorização do texto.

"Você começa com um roteirozinho, vai para a direção, entra tanta gente, fica tão divertido, o filme cresce tanto com a entrada dessas pessoas", reflete ela sobre a equipe no set. "A gente tinha um clima de amizade tão grande que foi fácil para eles também".

Vladimir, que não era tão próximo da Claudia antes de fazer o filme, diz que gostou da forma criativa, lúdica como a autora contava aquela história: com humor, romance e algo de ficção científica. "Eu achei que poderia ser o maior barato. Depois tive um encontro pessoal com a Claudinha, fiquei mais convencido ainda. Ela sabia muito bem o que queria fazer", diz.

O ator fala também das peculiaridades do personagem: "Eu tive que criar o que distinguiria um do outro, já que, ao contrário de gêmeos, que são pessoas muito parecidas, o clone é idêntico ao outro. O que difere são as escolhas que eles fazem. Eles têm o mesmo corpo, a mesma inflexão, a mesma voz. São de fato muito parecidos, só as suas escolhas é que os diferem".

O duplo

Recorrente sobretudo no cinema, a questão do duplo já foi abordada na literatura por nomes como Dostoiévski, que se concentrou na ideia para escrever seu segundo romance, O Duplo, de 1846, e José Saramago, que em 2002 lançou O Homem Duplicado, adaptados, respectivamente, por Richard Ayoade e Denis Villeneuve.

Mas Brichta diz que não se preocupou com isso, ao compor o personagem, e acha que essa é uma versão própria de Claudia Jouvin. "Eu gosto muito de imaginar que, para além de uma ficção científica, onde existe uma ciência produzindo um duplo, mais do que isso, eu gosto de pensar, depois que o filme está pronto, que esse personagem, o clone, é a projeção de um indivíduo que está passando por uma grande crise. Ele projeta o melhor que gostaria de ser".

