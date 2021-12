'Breaking bad' deve ganhar filme do mesmo criador da série

De acordo com a revista “The Hollywood Reporter”, Vince Gilligan, criador de "Breaking bad", está preparando um filme derivado da série. Apesar da divulgação, não foram divulgados detalhes sobre o projeto.

Segundo a publicação, Gilligan será produtor executivo, escreverá o roteiro pode também assumir a função de diretor do longa que terá duração de duas horas.

Ainda não se sabe se o filme será lançada nos cinemas ou transmitido pela televisão. A produção ainda não tem título confirmado, entretanto o projeto esteja sendo chamado de "Greenbrier".

Após os indícios da produção, Bryan Cranston afirmou durante participação no The Dan Patrick Show, que gostaria de aparecer no filme. O ator não entrou em detalhes do projeto, porém, disse que reprisaria seu papel de Walter White:

"Sim, parece que teremos uma versão para os cinemas de Breaking Bad, mas eu realmente ainda não recebi ou li o roteiro. E há questionamentos se veremos ou não Walter White nesse filme (...). Eu totalmente faria isso, se Vince Gilligan me chamar para fazer. Ele é um gênio e é uma grande história. Muitas pessoas sentem que precisam ver a finalização para algumas tramas que ficaram em aberto. E essa ideia, pelo que me falaram, entra na história de alguns personagens que não completaram suas jornadas".

A Série

Vencedora de um Globo de Ouro e dois Emmy de melhor série dramática, “Breaking bad” é considerada uma das melhores produções televisivas da história, segundo a revista Rolling Stones, a série é a 3 melhor série já produzida. Protagonizado por Bryan Cranston, seu enredo mostrava a transformação de um professor de química em um produtor de metanfetamina.

