Brasileira Alessandra Ambrosio faz participação em 'As Tartarugas Ninja'

A top brasileira Alessandra Ambrosio faz participação no filme As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras, que estreia no Brasil dia 16 de junho. Ela faz o papel dela mesma, como a nova namorada do cinegrafista atrapalhado Vernon Fenwick (Will Arnett), após ele ganhar fama de herói na imprensa e receber a chave da cidade de Nova York. "Eu não tenho experiência nesse campo de atriz, mas, como era eu, foi um pouco mais fácil. E foi uma delícia fazer o filme", diz Alessandra, em vídeo divulgado pela Paramount. Na televisão, ela recentemente foi par romântico de Rodrigo Lombardi na novela das 11, Verdades Secretas, na Globo.

Agora, em As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras, o quarteto mutante se depara novamente com o supervilão Destruidor (Brian Tee), após ele somar forças com Baxter Stockman (Tyler Perry) - um cientista louco que cria uma fórmula capaz de transformar humanos em animais.

À medida que as Tartarugas se preparam para combater o Destruidor e seus capangas, eles se deparam com um inimigo ainda pior: o terrível Krang. Mas os heróis não estão sozinhos nesta aventura. A jornalista April O'Neil (Megan Fox), Vernon Fenwick (Will Arnett) e o justiceiro Casey Jones (Stephen Amell), estarão do lado do quarteto para conter o medo que se espalha pelas ruas.

Com direção de David Green e produção de Michael Bay, o filme também traz no elenco Laura Linney, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, Stephen Farrely, Alan Ritchson, Gary Anthony Williams. A direção de fotografia é assinada pelo brasileiro Lula Carvalho.

