Brasil está fora da corrida pelo Oscar

A esperança brasileira de ser indicada ao Oscar de Filme Estrangeiro naufragou nessa quinta-feira, 15. "Pequeno Segredo", longa indicado pelo país para entrar na lista final foi ignorada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

A Academia divulgou os pré-selecionados que são: "Tanna" (Austrália), "It's Only the End of the World" (Canadá), "Land of Mine" (Dinamarca), "Toni Erdmann" (Alemanha), "The Salesman" (Irã), "The King's Choice" (Noruega), "Paradise" (Rússia), ("A Man Called Ove" (Suécia) e "My Life as a Zucchini" (Suiça).

Dessa lista, vão restar apenas cinco no dia da cerimônia, que acontece no dia 26 de fevereiro.

Polêmica

Baseado em fatos reais, o filme gira em torno da família Schurmann, conhecida por seus cruzamentos marítimos. Por muito tempo, eles guardaram a comovente história da adoção de uma menina. Kat (Mariana Goulart) é uma jovem frágil, mas de muita personalidade.

Ela vive com os pais, Heloísa (Júlia Lemmertz) e Vilfredo (Marcello Antony), que a adotaram de um casal de amigos. O filme centra sua história na infância da menina e na fase em que seus pais biológicos (vividos por Maria Flor e Erroll Shand) se conheceram.

A escolha do filme gerou polêmica, pois "Aquarius", com Sônia Braga, já havia sido bem recebido por festivais pelo mundo e era franco fravorito. Porém, a equipe protestou contra o governo Temer, o que gerou polêmica sobre a não indicação do filme para representar o Brasil.

