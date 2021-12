Boas ideias se perdem na animação Festa da Salsicha

Antes de tudo, é bom alertar aos pais que, definitivamente, A Festa da Salsicha não é um filme infantil. Criado pela mente de Seth Rogen (Superbad), a animação, que já está em cartaz na cidade, mostra o desespero dos alimentos ao descobrirem que, quando são escolhidos pelos humanos para saírem do supermercado, não vão ao paraíso que imaginam e sim são devorados por nós.

A premissa é sensacional, já que mostra o supermercado como um microcosmo do planeta, com suas divisões e preconceitos - alguns alimentos representando países de origem foram um acerto. Também é inteligente ao criticar o culto cego a diversas religiões. Pena que, no afã de cobrir diversos temas, a animação se perca e não consiga ser capaz de arrancar umas poucas risadas - colocar um chiclete mastigado lembrando o cientista Stephen Hawking é uma das melhores piadas.

A animação adulta tenta emular - de forma escrachada, claro - as da Disney, com suas canções - que aqui ficam ruins por conta de uma dublagem mal feita, pelo menos na hora das músicas -, e as da Pixar, com alguma ousadia de tentar sair do lugar comum. Ao final, vemos que nas mãos de alguém um pouco mais perspicaz poderia sair uma animação sensacional.

