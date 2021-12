O documentário Blood Money - Aborto Legalizado vai ter uma sessão em pré-estreia para o público em Salvador nesta terça-feira, 12, às 20h30, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha.

Dirigido por David Kyle, que estará presente na sessão, Blood Money denuncia a prática da eugenia (ciência que estuda as condições mais propícias à reprodução e melhoramento da raça humana) e o controle da natalidade por meio do aborto, a partir de aspectos científicos, legais e psicológicos relacionados ao tema, como o momento exato em que o feto é considerado um ser humano, com direitos de garantia de vida em contraposição ao direito da mulher de dispor de seu corpo. Além disso, debate a existência ou não de sequelas para a mulher submetida a este procedimento.

Confira o trailer:

Da Redação Blood Money - Aborto Legalizado tem pré-estreia nesta terça

adblock ativo