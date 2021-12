Blockbusters que vão arrebentar em 2016

A sala escura esteve bem agitada para os fãs de super-heróis, ação e fantasia em 2015. Alucinamos com retornos longamente aguardados ("Mad Max", "Star Wars"), conhecemos novos velhos heróis ("Homem-Formiga", "O Agente da UNCLE"), lutamos mais uma vez com os Vingadores (Era de Ultron), James Bond (Spectre) e Ethan Hunt ("Missão Impossível: Nação Secreta") e até mesmo fugimos de dinossauros transgênicos ("Jurassic World").

Agora, um bom conselho é respirar fundo, por que 2016 promete ser de tirar o fôlego. Começando pelos super-heróis, temos os filmes da Marvel / Disney / Fox (franquia X-Men e demais mutantes) e os da DC Comics / Warner.

Pela Fox, a Marvel abre o ano com Deadpool (estreia 11 de fevereiro). Ainda desconhecido do grande público, "Deadpool" é um mutante criado em 1991 por um dos piores desenhistas da indústria das HQs: Rob Liefeld. Reabilitado pelo argumentista Joe Kelly no fim daquela década, ganhou a personalidade gaiata de um Homem-Aranha, com alguns toques de esquizofrenia. Em suma: o cara é louco.

Mutante com fator de cura (o mesmo que permite ao Wolverine tomar tiros, facadas e sair andando), Deadpool atua como mercenário, utilizando-se de todo tipo de armas, inclusive espadas ninja.

No cinema, o personagem surgiu pela primeira vez no fraco "X-Men Origens: Wolverine" (2009), na pele de Ryan Reynolds - mas descaracterizado. Insatisfeito (até por que teve que engolir outro fracasso na bomba Lanterna Verde), Reynolds encampou uma campanha nas redes sociais para dar ao personagem, muito popular entre os leitores de HQ, uma adaptação fiel nos cinemas, com muito humor negro e violência gratuita.

Cerca de um mês depois, em 24 de março, é a vez da luta do século: "Batman Vs. Superman: A Origem da Justiça", de Zack Snyder. Continuação do polêmico "O Homem de Aço" (2013), o filme bota os heróis-ícones da DC para brigar.

Além de Henry Cavill retornando como Superman, o filme trará Ben Affleck como Batman e mais uma invasão de heróis uniformizados: Mulher-Maravilha (a desconhecida Gal Gadot), Ciborgue (Ray Fisher) e Aquaman (Jason Momoa), além de Jesse Eisenberg como Lex Luthor. O confronto entre o morcego e o kryptoniano abre caminho para o vindouro filme da Liga da Justiça, previsto para o fim de 2017.

Guerra Civil, Dr. Estranho

Maio traz o universo cinematográfico da Marvel de volta, com "Capitão América: Guerra Civil". Baseado em uma das melhores sagas da editora em todos os tempos, Guerra Civil, de Mark Millar, o filme dividirá os vingadores em duas facções.

Depois que ocorre uma tragédia envolvendo heróis, o governo exige que todos os vigilantes uniformizados se registrem junto às autoridades, inclusive revelando suas identidades civis. O Capitão América (Chris Evans) se posiciona contra a medida. O Homem de Ferro, a favor. O restante dos heróis se vê obrigado a aderir a algum lado. E aí é guerra.

No fim do mesmo mês (dia 26), os X-Men fecham sua segunda trilogia com "Apocalipse". Desta vez, eles batem cabeça com o primeiro mutante, o egípcio Apocalipse, que vem lá do tempo dos faraós.

Em agosto chega a estreia do Esquadrão Suicida, supergrupo formado por vilões do Universo DC, a serviço do governo norte-americano em troca de redução de suas penas (delação premiada?). O Batman de Ben Affleck e o Coringa (na pele de Jared Leto) farão aparições.

Gambit, o mutante cajun (natural de New Orleans) da Marvel surge nas telas em 6 de outubro. Por enquanto, a única informação do filme é que o protagonista será vivido por Chaning Tatum (Magic Mike).

Mas expectativa mesmo é para a estreia do Doutor Estranho, em 3 de novembro. Vivido pelo shakespeareano Benedict Cumberbatch, Stephen Strange é o mestre das artes místicas da Marvel e já protagonizou memoráveis HQs psicodélicas da editora.

Zumbis, fantasmas, SW

Fora do circuitão super-heroístico, os fãs de zumbis deverão se animar com a estreia (em 4 de fevereiro) de "Orgulho e Preconceito e Zumbis", adaptação da paródia homônima do clássico de Jane Austen, por Seth Grahame-Smith.

Já em julho, atenção para "As Caça-Fantasmas", remake com elenco feminino do clássico dos anos 1980. Mantendo a tradição, o elenco é todo oriundo do Saturday Night Live.

2016 fecha com a estreia do primeiro derivado de Star Wars. Rogue One traz a história dos rebeldes que conseguiram roubar os planos da Estrela da Morte. Escolha a poltrona, recoste-se e espera a luz apagar.

adblock ativo