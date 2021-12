Birdman leva Melhor Filme e mais três prêmios no Oscar

Em uma edição do Oscar na qual as premiações se dividiram entre diversos filmes, Birdman levou a principal categora, a de Melhor Filme, na madrugada desta segunda-feira, 23. O filme levou ainda mais três prêmios: diretor, roteiro e fotografia, liderando o número de premiaçoes ao lado de O Grande Hotel Budapeste, que levou nas categorias figurino, maquiagem e cabelo, trilha sonora e design de produção.

O discurso político da noite foi de Patrícia Arquete, que venceu na categoria Melhor Atriz Coadjuvante pela atuação em "Boyhood". Ela defendeu a igualdade de direitos nos Estados Unidos, sendo aplaudida pelo público - principalmente por outras atrizes como Meryl Streep. "Lutamos pela igualdade de direitos de todos os outros. Para cada mulher que deu à luz, para cada contribuinte e cidadão deste país. É a nossa vez de ter igualdade salarial de uma vez por todas e igualdade de direitos para as mulheres nos Estados Unidos", disse.

Já a emoção ficou por conta da apresentação da música "Glory", do filme "Selma", que acabou levando o Oscar de Melhor Canção. O filme fala sobre a marcha de Martim Luther King para exigir o direito do voto aos negros. Os cantores John Stephens e Lonnie Lynn foram aplaudidos de pé pelo público. "Quando as pessoas marcham com a nossa música, queremos dizer que estamos com vocês e continuem marchando", falou Lonnie ao agradecer o prêmio.

O documentário "O Sal da Terra", sobre o fotógrafo Sebastião Salgado, era a esperança do Brasil para o Oscar. Mas "CitizenFour" levou a melhor. O documentário aborda o escândalo de espionagem de Edward Snowden pela NSA (Agência de Segurança Nacional).

