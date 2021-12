Birdman é o grande vencedor do Independent Spirit Awards

"Birdman", do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu, venceu no sábado o prêmio de melhor filme do Independent Spirit Awards, a festa do cinema independente americano, uma cerimônia que aumentou o suspense para o Oscar.

O filme também levou os prêmios de melhor ator para Michael Keaton e de fotografia, para o mexicano Emmanuel Lubezki.

"Birdman" é uma comédia que mostra um ator veterano em uma tentativa de recuperar o prestígio com a adaptação de uma peça para a Broadway, em uma metáfora sobre como os seres humanos devem enfrentar o ego e as frustrações em algum momento de sua vida.

Na categoria diretor, o prêmio foi concedido ao americano Richard Linklater, autor de "Boyhood".

O drama, filmado em 12 anos e que mostra a vida de um menino dos 6 aos 18 anos, assim como de sua família, também rendeu o prêmio de atriz coadjuvante para Patricia Arquette.

Na 30ª edição do Spirit, realizada em uma grande tenda perto da praia de Santa Monica, as outras categorias não reservaram surpresas.

Julianne Moore venceu na categoria melhor atriz por "Para Sempre Alice", no qual interpreta uma neurologista que descobre sofrer do mal de Alzheimer, repetindo as vitórias no Globo de Ouro e no SAG.

O mesmo aconteceu com J.K. Simmons, que venceu como ator coadjuvante por seu papel de um professor de música sádico que leva os alunos ao limite em "Whiplash".

O thriller "O Abutre" venceu na categoria roteiro, escrito por seu diretor Dan Gilroy.

O polonês "Ida" foi o vencedor na categoria filme em língua estrangeira.

O tapete vermelho da premiação, que tem um figurino informal, ao contrário do Oscar, recebeu estrelas como Cate Blanchett, Emma Stone, Olivia Munn, Jared Leto, Kerry Washington, Scarlett Johansson e Oprah Winfrey, entre outras.

