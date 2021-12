Birdman e Boyhood são favoritos ao Oscar de Melhor Filme

Inovador, acadêmico, previsível, surpreendente. Quando, enfim, for conhecida a lista dos ganhadores do Oscar 2015, na madrugada de segunda-feira, 23, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood estará confirmando o que se sabe da maior e mais cobiçada premiação de cinema do mundo: a estatueta de 35 centímetros continua gerando os mais significativos e diversos comentários como a velha Esfinge que cada vez mais escapa à tentativa de tradução.



A contraposição entre mainstream e cinema independente apresenta-se logo entre os principais concorrentes, tendo como favoritos o cinema de autor do mexicano Alejandro Gonzáles Iñárritu (Birdman) e do norte-americano Richard Linklater (Boyhood). Whiplash, dirigido por Damien Chazelle, e O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson, também marcam presença em contraposição ao cinemão, que encontra em Sniper Americano, de Clint Eastwood, um autêntico representante insinuante na disputa à consagração.



Nada como uma boa polêmica, este ano arrastada pela pouca presença de negros e mulheres entre os indicados (a diretora, Ava DuVernay, e o ator, David Oyelowo, de Selma, foram solenemente ignorados), pelo americanismo de Sniper e a investida contra a corrupção, na Rússia, de Leviatã, que aparece como favorito na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. No mais, o academicismo de O Jogo da Imitação, de Morten Tyldum, e A Teoria de Tudo, de James Marsh, ambos cinebiografias de grandes nomes da ciência, compõem o meio de campo da inefável presença do Oscar na vida de cinéfilos e afins.



A 87ª edição do Oscar será transmitida no Brasil, diretamente do Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia, pelo TNT e pela Globo. O canal por assinatura promete exibição também pela internet no Escolha Seu Apresentador, com comentários de Antônio Tabet e Evandro Santos e Erika Palomino e Dudu Bertholini. Na TV fechada, o "show" começa às 20h30 do domingo, com o tapete vermelho. Na Globo, depois do Big Brother, com Artur Xexéo e Lázaro Ramos e tradução simultânea de Anna Vianna. Mas, durante o Fantástico, o repórter Hélter Duarte entra com flashes ao vivo, direto de Hollywood.



Talvez a maior injustiça do Oscar (além de Garota Exemplar, com apenas uma indicação) seja a esnobada a Foxcatcher, que não figura na disputa de Melhor Filme, mas Bennet Miller concorre a Melhor Diretor, ao lado de Iñárritu, Linklater, Anderson e Tyldum. O filme está no páreo ainda em busca dos troféus de Ator (Steve Carrell), Ator Coadjuvante (Mark Ruffalo), Roteiro e Maquiagem. Carrell pode vencer, mas a disputa é dura, na ordem, contra Michael Keaton (Birdman), Bradley Cooper (Sniper), Eddie Redmayne (A Teoria de Tudo) e Benedict Cumberbatch (O Jogo da Imitação).



O prêmio de Melhor Atriz parece que já está nas mãos de Julianne Moore, no papel de uma professora diagnosticada com Alzheimer, em Para Sempre Alice. Não se pode desprezar Marion Cottillard, bastante elogiada em Dois Dias, Uma Noite, Felicity Jones em A Teoria de Tudo, Rosamund Pike, em Garota Exemplar, e Rise Witherspoon (Livre). Entre os Coadjuvantes, Patricia Arquette e Ethan Hawke aparecem com grandes chances por Boyhood, mas, falando-se especificamente de Ator, JK Simmons (Whiplash) é uma pedra no caminho. Façam suas apostas!

