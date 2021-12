Bilheterias dos cinemas caem 72% em 2020 e registram pior desempenho em 40 anos

A pandemia causada pelo novo coronavírus fez a receita global das bilheterias de cinema cair 72% em 2020, para a faixa de US$ 11,5 bilhões a US$ 12 bilhões, segundo estimativa da empresa de mídia ComScore. O setor havia faturado US$ 42,5 bilhões em 2019.

Este é o pior resultado em 40 anos. A maioria dos filmes que se saíram bem nas salas de cinemas foram lançados no início de 2020, antes do avanço da pandemia.

O longa metragem que mais faturou foi “Bad Boys para Sempre”, da Sony. O filme estreou em meados de janeiro e levou US$ 413 milhões. Em segundo lugar está “1917” , que também estreou em janeiro. A obra arrecadou cerca de US$ 385 milhões.

Tenet, do diretor Christopher Nolan, estreou em outubro de 2020, quando houve arrefecimento da pandemia. Conseguiu US$ 362 milhões de bilheteria.

