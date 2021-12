Bernstein escreveu Somos Tão Jovens e Faroeste Caboclo

O primeiro semestre de 2013 está bem movimentado para o diretor e roteirista Marcos Bernstein. Mal acabou de lançar o longa Meu Pé de Laranja Lima, que dirigiu e roteirizou, já está se preparando para maio, quando Somos Tão Jovens e Faroeste Caboclo, filmes escritos por ele, vão chegar aos cinemas.

Somos Tão Jovens será o primeiro a estrear, no dia 3 de maio. O longa vai abordar a vida de Renato Russo desde a juventude até pouco tempo depois de criar a banda Legião Urbana. "Esse é um recorte interessante pois mostra o período de formação de Renato Russo e o começo da Legião. Adoro filmes de ritos de passagem e foi um prazer escrever esse roteiro", disse Bernstein.

O longa foi dirigido por Antônio Carlos da Fontoura (No Meio da Rua) e tem o ator Thiago Mendonça interpretando Renato Russo. O elenco conta ainda com Sandra Corveloni, Marcos Breda, Bianca Comparato e Laila Zaid.

Já Faroeste Caboclo será lançado no dia 30 de maio. Baseado na famosa - e longa - música da Legião Urbana, o filme demorou a sair do papel, mais pela dificuldade em se criar um roteiro. "Escrever foi um desafio, pois a letra parece um argumento de cinema, mas no fundo não é tão clara. A letra tem elementos de história, mas é tudo complexo e intrincado. Para desvendar isso e achar a essência da história foi um esforço, mas foi legal", explicou Bernstein, que escreveu o roteiro ao lado de Victor Atherino.

O filme é estrelado pelo soteropolitano Fabrício Boliveira, que interpreta João de Santo Cristo, aquele que "na sexta-feira ia pra zona da cidade gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador". A atriz Ísis Valverde interpreta Maria Lúcia e Felipe Habib será o traficante Jeremias. Ainda fazem parte do filme, dirigido por René Sampaio, os atores Antônio Calloni e Marcos Paulo, no último trabalho dele antes de falecer em 2012.

Marcos Bernstein ainda não viu os filmes prontos e está na expectativa de assistí-los. Tendo escrito os dois roteiros com um ano de diferença, ele disse que foi uma coincidência estrearem praticamente ao mesmo tempo.

Assista ao trailer de Somos Tão Jovens

<VIDEO ID=1318659/>

Assista ao trailer de Faroeste Caboclo

<VIDEO ID=1318657/>

