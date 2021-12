Benicio del Toro recebe proposta para atuar em 8º Star Wars

O ator portorriquenho Benicio del Toro recebeu uma proposta para interpretar o papel de vilão no oitavo filme da saga "Star Wars", segundo a revista "Variety".

A publicação explicou que ainda não foi fechado nenhum acordo com Del Toro e que Joaquim Phoenix é um dos nomes cogitados para o papel.

De acordo com a revista, os atores John Boyega, Daisy Ridley e Oscar Isaac, que aparecerão no dia 17 de dezembro em "Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força", também estarão no oitavo filme, que será produzido por Kathleen Kennedy, a presidente da Lucasfilm.

Del Toro também foi cogitado para o papel de vilão em outra grande franquia cinematográfica, "Além da Escuridão - Star Trek", mas não as negociações não se concretizaram. O ator também apareceu recentemente em "Guardiões da Galáxia".

