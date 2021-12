Ben Stiller tem dupla função em novo longa

Há algo do diretor Spike Jonze e do roteirista Charlie Kaufman em "A Vida Secreta de Walter Mitty" - a facilidade com que Ben Stiller, na dupla função de ator e diretor, transita entre realidade e fantasia, ou entre cenários improváveis. Mas há também um detalhe que corre o risco de passar despercebido - numa cena, aparece o pôster de Peter Sellers no filme "Muito Além do Jardim", de Hal Ashby. Por que a imagem está ali?

"É uma referência muito pessoal e cifrada", Stiller admite numa entrevista por telefone. "Chance (o personagem de Sellers) representa uma inocência que reencontro em Walter. Gosto desses sonhadores." O filme que está em pré-estreia baseia-se num êxito de Danny Kaye nos anos 1940, mas não foi o filme antigo que inspirou Stiller. "Achei o roteiro intrigante."

Um homem corre o mundo atrás de uma imagem. Na verdade, atrás de si próprio. O repórter faz uma confissão. Diz que não gosta de Sean Penn. "Como assim? Todo mundo gosta de Sean", Stiller responde. "Pois eu não, mas em seu filme ele está maravilhoso. Coisa de gênio." Isso, sim, Ben Stiller considera um cumprimento.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

