Ben Affleck vai dirigir e atuar em novo filme de Batman

Ben Affleck vai dirigir, roteirizar e atuar no próximo filme solo de Batman. Segundo o Deadline, Affleck vai escrever o roteiro com Geoff Johns, diretor da DC Comics que escreveu algumas das melhores histórias de Lanterna Verde, Liga da Justiça, Batman e Superman. Ele também foi o responsável pelas séries Smallville, Arrows e Flash.

Affleck vai começar os trabalho no filme de Batman após dirigir a adaptação do romance "Live By Night", de Dennis Lehane. Ele vai interpretar o homem-morcego pela primeira vez em Batman Vs Superman: A Origem da Justiça, que estreia em 2016 e vai reunir, além dos heróis do título, Aquaman, Ciborgue e Mulher Maravilha.

Como em 2017 já está previsto o filme da Liga da Justiça, devemos esperar que a próxima aventura de Batman nos cinemas seja lançado lá para 2018.

A história do filme solo de Batman vai se passar após os eventos de Batman Vs Superman: A Origem da Justiça. Ou seja, veremos Batman mais maduro do que nos filmes de Cristopher Nolan, protagonizado por Christian Bale.

