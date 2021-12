Ben Affleck não quer ser mais o Batman, diz jornalista

Parece que a DC não está dando sorte mesmo nos cinemas. Segundo o jornalista John Campea, do Collider, Ben Affleck não está satisfeito com os rumos do homem-morcego. "Ele não quer mais ser o Batman. Me disseram que ele já está conversando com a Warner Bros. sobre deixar o papel. Se eles não concordarem, o novo filme do Batman será o último de Ben Affleck como o personagem", afirmou o jornalista, que tem ótimas fontes no mundo do cinema.

Apesar de ter interpretado bem o personagem em "Batman Vs Superman", o fracasso do filme "A Lei da Noite" - que teve prejuízo de US$ 75 milhões - parece ter mexido com o ator. Ele, que iria dirigir a atua no filme "The Batman", com previsão para 2018, já tinha desistido de uma das atividades. "Interpretar estes personagens exige concentração, paixão e o melhor desempenho que posso dar. Ficou claro que não posso fazer os dois trabalhos no nível que exigem", afirmou para deixar o cargo de diretor.

O roteiro, também escrito por Affleck, está passando por novas mudanças. Mas Affleck ainda vai interpretar Batman em pelo menos um filme, "Liga da Justiça", que estreia este ano e reunirá, além do homem-morcego, Superman (Henry Cavill), Mulher Maravilha (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher).

adblock ativo