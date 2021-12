Ben Affleck confirmado na direção de novo filme do Batman

Ben Affleck foi confirmado pela Warner Bros., nesta terça-feira, 12, como diretor do novo filme solo do Batman. Além de dirigir, Affleck vai protagoniza e ainda escreveu o roteiro. A história, no entanto, ainda não foi revelada.

Affleck apareceu pela primeira vez como o homem-morcego em "Batman Vs Superman: A Origem da Justiça". Apesar das críticas negativas ao filme, Affleck foi elogiado.

O ator ainda vai aparecer como Batman em "Esquadrão Suicida" e mais dois filmes da Liga da Justiça. Espera-se que um novo filme solo do homem-morcego seja lançado em até 5 anos.

