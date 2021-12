Há, pelo menos, duas maneiras de se avaliar Batman Vs. Superman - A Origem da Justiça, que estreou ontem. Há a maneira do fã dos quadrinhos nos quais estes personagens surgiram. E há a forma "adulta", que ignora seu vasto legado pop-cultural e considera apenas o filme em questão.

Chico Castro Jr. Batman vs Superman traz a dura batalha de heróis

O fã, já escaldado pela linguagem grandiloquente e sem humor demonstrada pelo diretor Zack Snyder no filme precedente, O Homem de Aço (2013) - além dos trailers do filme que estreia agora -, sabe o que esperar: super-heróis no sentido mais grandioso da palavra, maiores do que a vida, com feitio de deuses e filmados de baixo para cima.

A estética de Snyder deve muito às obras da chamada Era Moderna dos quadrinhos, quando o colorido psicodélico dos anos 1960 e 1970 foi substituído por uma paleta sóbria e escura, que refletia a Era Reagan e os heróis foram humanizados, ao se ressaltar seus aspectos trágicos.

Para o fã que conhece este background, o filme Batman Vs. Superman vale o ingresso ao realizar, na tela grande, seu sonho de criança: quem ganha num quebra-pau, Batman ou Superman? Dado seu respeito à mitologia do Universo DC, mais o ineditismo do espetáculo em si, Zack Snyder já assegurou seu lugar no céu dos nerds - garantido desde Watchmen (2008), aliás.

Há, porém, o outro lado da moeda: o longa Batman Vs. Superman tem, claro, seus defeitos. Henry Cavill, o Superman / Clark Kent, continua um bonecão de posto em cena, com sua atuação pouco expressiva.

Já Jesse Eisenberg (Lex Luthor), é o oposto: expressivo até demais, à beira do exagero. Fica a impressão que sua atuação é uma homenagem torta ao Lex Luthor caricato do Gene Hackman nos filmes com Christopher Reeve.

A trama, por vezes, parece vitimada pelos atropelos do roteiro, que precisa incluir muitas cenas de pancadaria e efeitos especiais. Tragédias inomináveis (com o fetiche pós-11 de setembro mais acentuado do que nunca) acontecem à rodo, e quase não há consequências.

Ben Affleck (Batman / Bruce Wayne) e Gal Gadot (Diana Prince / Mulher Maravilha) estreiam razoavelmente bem em seus respectivos papeis, com a gravidade (o primeiro) e a altivez (a segunda) que os personagens exigem em boa medida.

Algum humor, tão presente nos filmes da Marvel, talvez fizesse bem aqui. Não há alívio cômico nesta aventura - só tragédia e sisudez.

Universo compartilhado

A trama de Batman Vs. Superman, a bem da verdade, é um prelúdio para os próximos filmes da Warner / DC Comics, que corre para estabelecer seu próprio universo cinematográfico compartilhado após o êxito dos filmes da Marvel.

Há filmes previstos nos próximos anos para Mulher Maravilha, Batman, Aquaman, Flash e Cyborg. Os três últimos aparecem de relance.

Tudo começa durante os eventos d'O Homem de Aço, quando um prédio da Wayne Enterprises em Metrópolis é destruído na luta do Superman com Zod. Irado, Bruce busca vingança contra o alienígena. O resto, é melhor conferir na tela.

