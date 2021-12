Batman vs Superman e doc sobre Hillary triunfam no Framboesa

O filme "Batman vs. Superman: A Origem da Justiça" e um documentário que ataca Hillary Clinton empataram no sábado, 25, no Framboesa de Ouro, a paródia do Oscar que premia o pior do cinema americano.



Cada produção venceu em quatro categorias do 'Razzie', sendo que o documentário anti-Clinton 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party' levou o prêmio de "pior filme".



"Tudo se resumiu a dois exemplos definitivamente diferentes de lama cinematográfica: o filme de 250 milhões de dólares dos quadrinhos 'Batman vs. Superman' e o falso documentário de direita 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party,'" afirma um comunicado da premiação.



Dinesh D'Souza recebeu dois prêmios, de pior ator e pior diretor por "Hillary's America", que recebeu nota 1,7 de um total de 10 nas críticas do site Rotten Tomatoes.



Rebekah Turner foi considerada a pior atriz por sua interpretação da candidata democrata Clinton, enquanto Kristen Wiig venceu entre as coadjuvantes por "Zoolander 2".



Jesse Eisenberg levou o prêmio de pior ator coadjuvante por "Batman" por sua interpretação de Lexx Luthor, bombardeadas pelos críticos.



O fracasso de crítica também triunfou nas categorias pior combo (Ben Affleck e Henry Cavill), pior roteiro e pior sequência.



O Framboesa de Ouro foi criado em 1980 como uma resposta à temporada anual de prêmios do cinema, repleta de estrelas e tapinhas nas costas em Hollywood.



Este ano a temporada chega ao fim neste domingo com o Oscar.



Os indicados raramente comparecem aos 'Razzie', que normalmente acontecem em espaços reduzidos de Los Angeles. Em 2017 nem sequer aconteceu uma cerimônia.



Sandra Bullock compareceu em 2010 para perceber o prêmio de pior atriz por "Maluca Paixão", um dia antes de vencer o Oscar por seu papel em "Um Sonho Possível".



Apesar do empate na premiação, na bilheteria os dois vencedores não poderiam estar mais distantes: "Hillary's America" arrecadou apenas 13,1 milhões de dólares, enquanto "Batman vs. Superman" arrecadou US$ 873,2 milhões.

adblock ativo