"Batman não é um personagem interessante", diz Tarantino

O diretor Quentin Tarantino parece que quer procurar confusão em Hollywood - e com os fãs de quadrinhos. Ao ser perguntado o que achou da escalação de Ben Affleck para interpretar Batman, ele foi direto. "Tenho que admitir que não tenho uma opinião. Batman não é um personagem interessante para nenhum ator. Simplesmente não tem muito o que fazer com ele em termos de atuação", disse ao jornal francês Les Inrockuptibles.

O cineasta, contudo, apontou quem melhor interpretou o homem-morcego no cinema. "Michael Keaton [do filme de 89, de Tim Burton] fez o melhor", disse. Além de desejar boa sorte para Affleck, Tarantino revelou quem teria feito um grande trabalho caso tivesse imortalizado o herói: Alec Baldwin, nos anos 80.

Ben Affleck vai interpretar Batman no filme Batman & Superman, continuação de O Homem de Aço, que será lançado em 2015. A escolha do ator causou polêmica e foi muito criticada pelo público e fãs do personagem.

