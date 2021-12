Saiu mais um - excelente - trailer de Esquadrão Suicida. Dessa vez, Batman e Coringa aparecem mais em cena. Confira

Bruno Porciuncula Batman e Coringa aparecem em trailer de Esquadrão Suicida

O longa, que tem estreia marcada no Brasil para 5 de agosto deste ano, mostra os supervilões que, são "desprezíveis" aos olhos da inteligência norte-americana, em uma missão para defender uma enigmática e indestrutível entidade.

"Esquadrão Suicida" contará com a participação dos atores Viola Davis como Amanda Waller, Karen Fukuhara (Katana), Joel Kinnaman (Rick Flag), Jay Hernandez (El Diablo), Adam Beach (Amarra), Cara Delevingne (Magia), Jai Courtney (Capitão Bumerangue), Margot Robbie (Arlequina), Will Smith (Pistoleiro), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Crocodilo), Jared Leto (Coringa) e será dirigido pelo mesmo diretor de Batman VS Superman David Ayer.

adblock ativo