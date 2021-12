"Batman: A Piada Mortal" será exibida em Salvador

A animação "Batman: A Piada Mortal", uma das histórias clássicas do homem-morcego, será exibida no Cinemark do Salvador Shopping, segunda-feira, 25, às 20h, em versão legendada e áudio original. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 8, nas bilheterias e pelo site www.cinemark.com.br

A animação é inédita e baseada em HQ homônima, lançada em 1988 e criada por Alan Moore e Brian Bolland. Na história, o Coringa coloca em prática seu maior plano para provar que é preciso apenas um dia ruim, para que qualquer pessoa torne-se tão insana quanto ele. Restará ao Cavaleiro das Trevas perseguir e colocar um fim a este diabólico plano, e salvar uma das personalidades mais brilhantes de Gotham.

Da redação

