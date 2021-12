Baianos competem e são homenageados no Festival de Gramado

Começa nesta sexta-feira, 9, no Palácio dos Festivais, a 41ª edição do Festival de Cinema de Gramado-RS, o mais charmoso evento brasileiro do gênero. A festa cinematográfica começa com a entrega do Troféu Oscarito à atriz Glória Pires e exibição do filme que ela protagoniza, Flores Raras, de Bruno Barreto, que estreia em todo Brasil na próxima semana.

Duas produções baianas marcam presença na maratona de cinema na Serra Gaúcha. Uma delas é o longa-metragem A Coleção Invisível, dirigida pelo francês, radicado na terra, Bernard Attal. A fita, que teve première, no ano passado, no Festival do Rio, traz Vladimir Brichta, Ludmila Rosa e Walmor Chagas, este em sua última aparição no cinema.

A trama conta como um homem, tentando salvar a loja de antiguidades da família da falência, viaja pelo interior da Bahia em busca de uma coleção de gravuras raras.

Curta-metragem - O outro baiano em competição é o curta-metragem Arremate, do cineasta Rodrigo Luna. Traz uma situação-chave com um tipo ciumento em contato com uma operadora de telemarketing. Os atores Narcival Rubens e Andréa Elia protagonizam a obra, que concorre com outras 15 produções da categoria.

Na competição de longas-metragens brasileiros, além de A Coleção Invisível, o festival vai apresentar outros sete filmes. Entre eles, os novos filmes de Domingos Oliveira (Primeiro Dia de Um Ano Qualquer) e da paulista Lina Chamie (Os Amigos).

Há muita expectativa para a estreia em ficção do pernambucano Hilton Lacerda. Ele é um dos roteiristas mais prestigiados do país, responsável por todas as histórias filmadas por Cláudio Assis (Febre do Rato, Baixio das Bestas, entre outros). Agora está à frente de Tatuagem, que traz o ator Irandhir Santos numa trama ambientada no final dos anos 1970.

O drama Éden, de Bruno Safadi, que traz o baiano João Miguel e a atriz Leandra Leal no elenco, é mais um dos fortes integrantes da competição. O filme é sobre uma mulher grávida que perde seu marido tragicamente. A presença da igreja Evangélica Éden pode ser a sua tábua de salvação.

Completa a seleção nacional, a produção paulista A Bruta Flor do Querer, de Andradina Azevedo e Dida Andrade, o documentário carioca Revelando Sebastião Salgado, de Betse de Paula e, ainda, Até Que a Sbórnia nos Separe, filme de Otto Guerra e Ennio Torresan Jr, que representa o Rio Grande do Sul.

Estrangeiros - Já a competição de longas latinoamericanos traz dois filmes argentinos, um colombiano, um uruguaio e duas coproduções brasileiras: A Oeste do Fim do Mundo (Argentina/Brasil), de Paulo Nascimento, e Repare Bem (Brasil/Espanha/Itália/França), dirigido pela atriz portuguesa Maria de Medeiros.

Além de Glória Pires, o festival homenageia, nesta 41ª edição, dois atores baianos: Wagner Moura e Othon Bastos. Celebra ainda os 30 anos da consagração do longa-metragem Sargento Getúlio, de Hermano Penna, inspirado na obra de mais um baiano, o escritor João Ubaldo Ribeiro. Láureas também ao Canal Brasil, pelos serviços prestados ao cinema.

O tradicional tapete vermelho do evento já tem confirmadas as presenças dos atores Léa Garcia, Leandra Leal, Luiz Carlos Vasconcellos, Sandra Corveloni, Vladimir Brichta e Maria de Medeiros, entre os muitos que devem passar pela badalada passarela do cinema nacional até o próximo dia 17 (sábado), quando acontece a cerimônia de premiação.

adblock ativo