Em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro, comemorado na sexta-feira, 19, o canal Telecine vai exibir gratuitamente no seu perfil do YouTube , o longa Bacurau. A sessão online ocorre nesta quinta, 18, às 20h.

A exibição de Bacurau contará também com a participação do elenco que vai interagir com os espectadores no chat. Assinado por Kleber Mendonça Filho, o filme foi a produção brasileira mais elogiada do ano passado, conquistando diversos títulos a exemplo do Prêmio do Júri no Festival de Cannes.

Sinopse

Num futuro próximo, Bacurau, uma pequena cidade brasileira no oeste de Pernambuco, lamenta a perda de sua matriarca, Carmelita (Lia de Itamaracá), que viveu até os 94 anos. Dias depois, seus habitantes aos poucos, percebem algo estranho acontecer na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam pela primeira vez na cidade com planos de exterminar toda a população ali residente, posteriormente carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, os habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Resta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa, os acontecimentos fazem com que os habitantes se unam para resistir aos problemas.

Da Redação Bacurau será exibido gratuitamente no YouTube nesta quinta

adblock ativo