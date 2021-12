Avatar terá mais quatro filmes, diz diretor James Cameron. O segundo longa da saga chegará aos cinemas em 2018, acrescentou o diretor na CinemaCon, evento para profissionais do cinema, realizado nos Estados Unidos. "A próxima vez que nos vermos será em Pandora", disse Camaron. "Os outros longas serão lançados em 2020, 2022 e 2023", acrescentou



O filme de 2009, em 3D, foi indicado a nove prêmios no Oscar, entre eles os de melhor filme e melhor diretor, mas levou três estatuetas técnicas: direção de arte, efeitos especiais e fotografia. Com Sigourney Weaver e Sam Worthington, Avatar conta a história de um soldado paraplégico que é enviado a um idílico planeta, Pandora, ameaçado pelo destrutivo consumismo humano.

