Aula com Solange Moraes encerra temporada de Live de Roteiristas

O último encontro da segunda temporada da Live de Roteiristas será realizado nesta terça, 6, às 16h, e vai trazer o tema “Gestão de Projetos” com a produtora executiva, Solange Moraes, que vai abordar as técnicas e nuances de gestão audiovisual e a interface com roteiristas no mercado.

As mudanças no mercado audiovisual brasileiro exigem dos produtores visão estratégica do negócio, capacidade de gerenciamento e comercialização e conhecimento de práticas de mercado desde a produção até a distribuição de uma obra audiovisual, ou seja, uma visão 360º da produção de conteúdo.

O que isso tem a ver com roteiristas? Inseridos dentro de um ecossistema em que cada vez mais precisam conhecer aspectos legais, formais e estratégicos do mercado audiovisual, os roteiristas fazem parte de um cenário de mudanças da produção audiovisual brasileira. E para seduzir o mercado às suas narrativas, é preciso conhecê-lo a fundo.

Um ano de Live

Para as produtoras e realizadoras da Live de Roteiristas, Ceci Alves e Carollini Assis, trazer esta última live num momento tão importante que é a comemoração de um ano de início do projeto faz toda a diferença. “Costumamos afirmar que quando o mundo deu um pause, a gente apertou o play. A pandemia foi o nosso start para um projeto que congrega afetos, negócios e conhecimento. Ficamos felizes com o crescimento da nossa Live e esse é o combustível para continuarmos investindo nos diálogos entre roteiristas e o mercado audiovisual”, afirma Carollini.

Para Ceci, “completar esse primeiro ano é uma reafirmação da importância do trabalho dos roteiristas no mercado audiovisual, a crescente demanda que existe por investimentos nessa formação e principalmente o quanto precisamos estabelecer mais diálogos e escutas sobre nossa atividade em intersecção com as outras áreas. Estamos muito felizes em poder ser um elo de convergência”, afirma.

Solange Souza Lima Moraes

Produtora Executiva, graduada em Cinema pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Nascida em Lençóis, é sócia da Araçá Filmes, produtora com mais de 40 filmes, entre curtas, documentários e longas metragem. Possui mais de 30 anos de experiência com cinema e audiovisual. Nesse momento, acaba de lançar o longa-metragem Longe de Paraíso, dirigido por Orlando Senna, que foi rodado na Chapada Diamantina e acaba de ganhar o prêmio de público como Melhor Filme no Festival de Brasília.

Foi presidente da Associação Brasileira de Documentaristas - ABD Nacional, entidade que existe nos 27 territórios brasileiro, membro titular do Conselho Superior de Cinema, nos governos Lula/Dilma, do Conselho Nacional de Políticas Culturais - CNPC e do Conselho de Cinema da Secretaria do Audiovisual – SAV. Atualmente, finaliza dois longas: A Pele Morta, rodado na América Latina, e “Nina”, rodado em Salvador. Ambos serão lançados em 2021. Há 12 anos realiza a Oficina de Roteiro de Orlando Senna, em Lençóis.

