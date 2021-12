Audiência debate fim dos cinemas fora de shoppings

Há cerca de 50 anos, a capital baiana chegou a contar com nove espaços de cinema instalados fora dos shoppings. Hoje, apenas dois - o Espaço Itaú de Cinema (Glauber Rocha), na praça Castro Alves, e o Cine Tupy, na Baixa dos Sapateiros -, continuam em funcionamento.

Ainda assim, o Glauber Rocha sofre com a baixa frequência do público, motivada, de acordo com o diretor do espaço, por problemas da região do centro Histórico, como a insegurança e a falta de estacionamentos.

A escassez deste tipo de espaço cultural e a baixa frequência do público soteropolitano será tema de uma audiência pública promovido pela Câmara de Vereadores, que será realizada nesta quinta-feira, 30, a partir das 14h30, no auditório do Edifício Bahia Center (Rua Rui Barbosa).

O evento contará com a presença do secretário de Cultura do Estado da Bahia, Jorge Portugal, do presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, do superintendente da Transalvador, Fabrício Muller, do subprefeito do Centro/ Brotas, Ian Mariani, e da vereadora Aladilce Souza (PCdoB).

Na ocasião, serão debatidas estratégias para promover fortalecimento dos cinemas de rua e casas de arte e formas de atrair o público para esses espaços. A intenção, de acordo com a vereadora Aladilce Souza, é que autoridades e representantes de reforcem o debate para que a tradição dos cinemas de rua não seja esquecida.

"É preciso que a Câmara e outras autoridades participem para contribuir com uma saída para o fortalecimento de casas de espetáculo, sobretudo cinemas de rua que são patrimônio da nossa cidade", afirmou.

Pelourinho Dia e Noite - A recuperação da vida cultural do Centro Histórico também motivou a criação do projeto Pelourinho Dia e Noite, que será lançado hoje pelo prefeito ACM Neto, às 15h, no Hotel Pelourinho.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego (Sedes) em parceria com outros órgãos da Prefeitura, vai envolver a criação de programações de música, teatro, gastronomia e esporte. Conforme a titular da Sedes, Andrea Mendonça, a intenção do projeto é, ainda, promover ações urbanísticas, como recuperação da iluminação, e da infraestrutura do local.

"A iniciativa partiu da solicitação de comerciantes e moradores. Queremos que o Centro Histórico volte a ser ocupada por soteropolitanos e turistas", disse.

