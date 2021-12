Atriz sueca é cotada para interpretar Amy Winehouse

Um nome já está surgindo para interpretar Amy Winehouse na cinebiografia da cantora morta em 2011. É a atriz sueca Noomi Rapace que larga na frente para assumir o papel, segundo o site The Hollywood Reporter.

Noomi participou de Prometheus, Sherlock Holmes: O Jogo de Sombras e a versão sueca do longa Os Homens que Não Amavam as Mulheres, no qual viveu Lisbeth.

A cineasta irlandesa Kristen Sheridan pode assumir a direção do longa. O filme vai contar a história do sucesso meteórico da cantora, até os últimos dias de vida. Ainda não há data para lançamento do longa.

Noomi Rapace, de 35 anos, deve interpretar Amy, que morreu aos 27 - Foto: Divulgação

