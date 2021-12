Atriz Lupita Nyong atuará em "Star Wars"

A atriz Lupita Nyong'o, ganhadora do Oscar, estará no elenco de "Star Wars: Episódio VII", informou a Walt Disney Co's Lucasfilm nesta segunda-feira.

A empresa anunciou que além de Nyong'o, que no ano passado ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel em "12 Anos de Escravidão", também estará no filme Gwendoline Christie, da série "Game of Thrones", da HGBO. O estúdio não informou quais serão os papéis delas.

Nyong'o, 31, nasceu no México, de família queniana, e cursou a universidade norte-americana de Yale. Ela se tornou a queridinha na temporada de premiações deste ano em Hollywood por sua interpretação emotiva de Patsey, bem como pelos vestidos que usou no carpete vermelho.

"Star Wars: Episode VII" vai estrear no mundo todo em 18 de dezembro de 2015 e também terá no elenco Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, John Boyega e Daisy Ridley.

O filme, dirigido pelo produtor de "Star Trek", J.J. Abrams,

também contará com intérpretes do primeiro episódio da série "Star Wars" - os atores Harrison Ford, Carrie Fisher e Mark Hamill.

A Disney prometeu lançar três novos episódios da saga de George Lucas depois de ter comprado a Lucasfilm em 2012 por 4,05 bilhões de dólares.

