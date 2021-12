Morreu aos 91 anos vítima de complicações do novo coronavírus, a atriz Lee Fierro. A artista é conhecida por interpretar a Sra. Kintner no clássico Tubarão, de Steven Spielberg.

No longa de 1975, Lee interpretou a mãe de Alex Kintner, segunda vítima do grande tubarão branco que aterrorizou a fictícia cidade de Amity Island. A atriz protagonizou uma das cenas mais icônicas da produção, quando, após ter seu filho atacado pelo animal, ela acaba enfrentando o chefe de polícia Brody e desferindo um tapa nele.

Após o sucesso, Lee reprisou seu papel em Tubarão - A Vingança. Fierro também participou do drama de 2016 no filme The Mistover Tale.

Enquanto filmava Tubarão, ela foi professora de teatro em Massachussets, onde morou até 2017. Fierro passou mais de 25 anos como diretora artística e continuou ajudando até seus 80 anos. Lee morava em um centro de assistência assistida quando faleceu, neste domingo, 5. A informação é da Variety.

Relembre a cena dela em Tubarão:

Da Redação Atriz de Tubarão, Lee Fierro, morre por complicações do coronavírus

