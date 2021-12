Atriz baiana comemora prêmio de curta em Gramado

Ela é baiana, fala "oxente", come acarajé e venceu um desafio: o de interpretar uma muçulmana em um curta-metragem. Mas Luciana Fernandes tirou de letra e o resultado pode ser visto em Haram, dirigido pelo "italibaiano" Max Gaggino, que levou o prêmio Especial do Júri no Festival de Gramado, no último domingo, 16.

O curta desbancou longas nacionais e estrangeiros na categoria que engloba todas as produções exibidas nas mostras competitivas. "É um prêmio incrível e significativo. Estou muito feliz e orgulhosa de ter participado dele", comemorou Luciana.

No Kikito - nome do prêmio - estava escrito "Longa", o que a fez achar ter levado o troféu errado. "Mas me explicaram que estava certo. Tinha 'longa' no troféu porque dificilmente um curta vence essa categoria", explicou.

E o Kikito virou logo o xodó da atriz - como pode ser visto no perfil dela no Instagram -, que não deixou o prêmio nem quando dormiu. Só o largou porque o diretor viajou para Gênova, na Itália, para acompanhar o nascimento da filha e levou o troféu. "O Max também fez um tour por Salvador com o prêmio e mostrou para toda a equipe que participou da produção", disse.

Burca em Salvador

Em Haram, Luciana interpreta uma muçulmana que se refugia em Salvador fugindo da guerra da Palestina com o marido. Na capital baiana, conhece uma criança de 10 anos e, graças a música, criam um elo de amizade. Ela recebeu o convite do próprio diretor pelo Facebook, graças a uma indicação de uma amiga. "Assim que li o roteiro, foi paixão à primeira vista, pois fazer uma muçulmana foi um desafio para mim, algo totalmente longe da minha realidade", contou.

Como laboratório, ela andou pela cidade vestida de burca - e buscava até a filha na escola e ia ao mercado - antes das filmagens. "As pessoas estranhavam e eu fingia que não entendia o idioma. Uma vez, fui almoçar comida baiana e vi os olhares estranhando e curiosos para saber como conseguiria comer de burca", lembrou, completando que, neste dia, tirou a vestimenta para se alimentar.

Haram foi gravado em Salvador em apenas dois dias, com um custo de R$ 5 mil, e é inspirado no avô do diretor, também um refugiado. A mãe de Max, que é egípcia, ajudou Luciana a treinar o árabe. "Conversava com ela via Skype para acertar o acento das frases", contou.

E Luciana não para. Na sexta-feira, 21, a atriz, formada na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba), viaja para São Paulo para um teste no filme "Eu sou Brasileiro", desta vez, um longa metragem.

Tudo nosso! Nada deles! Bora Baêaaaaaa! Aha Uhu! O Kikito é nossooo 🙌🏾🙌🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾Equipe Harám no 43º Festival de Cinema de Gramado! #gratidao A video posted by Luciana Fernandes (@lulunandes) on Aug 15, 2015 at 10:43pm PDT

