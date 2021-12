Atores de "Entourage" falam sobre filme baseado em série

Para os atores Adrian Grenier e Kevin Connolly, a amizade de seus personagens Vince e Eric em "Entourage", que cresceu durante as oito temporadas da série do canal HBO, tornou fácil para a dupla se reunir para o filme derivado do programa.

"Entourage" acompanhava o ator Vince (Grenier) e seus amigos, que se transformaram em figurões de Hollywood, e o filme dá continuidade à sua jornada.

Em uma entrevista à Reuters interrompida por risadas frequentes, Grenier, de 38 anos, e Connolly, de 41, falaram sobre como foi retomar "Entourage", que estreia nos cinemas norte-americanos nesta quarta-feira, quatro anos após o fim da série. A seguir, alguns trechos. Confira!

Como foi voltar a fazer "Entourage"?

Grenier: Foi maravilhoso, sabe, passamos tempo demais esperando.

Connolly: Foi fácil, como andar de bicicleta. Cinco minutos depois de estar no trailer fazendo cabelo e maquiagem na primeira manhã e tudo já voltou ao normal, como se nunca tivéssemos parado.

Por que foi importante manter o elenco original?

Connolly: Se não fossemos nós no filme, jamais aconteceria. Não teríamos feito o filme sem os cinco caras.

A série estreou em 2004 e acabou em 2011. Ela ainda reflete Hollywood?

Connolly: Acho que esse filme pegou na veia, em termos de Hollywood e as entranhas de Hollywood.

Grenier: Você vê o mundo de Hollywood por dentro, todas as idas e vindas, e as entranhas do negócio. E, ao mesmo tempo, tem a chance de fazer parte dessa trupe e viver um estilo de vida constantemente livre. Você tem a chance de correr grandes riscos.

P: Que oportunidades estão disponíveis à medida que o mundo da televisão continua a evoluir?

Connolly: O negócio mudou muito drasticamente. É verdade. Se, dois anos atrás, meu agente me ligasse e dissesse 'Oi, estou com um roteiro de programa de TV aqui, se você topar a Amazon?' eu teria desligado e o demitido. Agora os melhores atores da TV vêm da Amazon, do Netflix e de todas essas plataformas.

