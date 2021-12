Ator mostra o pênis em campanha por homens nus no cinema

O ator Kevin Bacon, de 57 anos, lançou uma campanha a favor de mais homens nus no cinema. Para o título, "Free the bacon" ("libertar o bacon"), ele usou trocadilho, mas a causa pode ser considerada nobre, levando em conta que os nudez das atrizes é muito mais explorada nas telonas.

Em um divertido vídeo divulgado no YouTube, o ator afirma que um dos maiores problemas de Hollywood hoje é a desproporcionalidade de nudez entre os gêneros nos filmes e na TV.

"Não é justo com as atrizes nem com os atores, porque nós queremos ficar pelados", diz.

No vídeo, o ator chega a citar exemplos de produções que poderiam explorar mais a nudez masculina, mas estão longe de fazer isso.

"Veja Game of Thrones, você tem três cenas de sexo por episódio. O quão difícil seria mostrar um ou dois pênis de tempos em tempos? Isso é uma questão de igualdade de gênero. Me deixem participar da série... vamos lá, eu interpretarei um mago nu ou algo assim. Eu já fiz isso antes", diz o ator, lembrando do seu personagem em "O Homem Sem Sombra" (2000), que fica invisível e nu.

Bacon também criticou o filme "Cinquenta Tons de Cinza".O ator revelou que esperou ver algo mais "comprometedor" de Christian Grey (James Dornan). "Por que não o deixam tirar a calça? Ou melhor, deixe que eu interprete Christian Grey", sugeriu.

O vídeo termina com o ator demostrando indignação e levantando para ir embora. Porém, nesse momento, Bacon deixa à mostra algo que supostamente seria seu pênis

Assista o vídeo da campanha "Free the bacon":

