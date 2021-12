Ator Michel Piccoli homenageado em Paris

A Cinemateca francesa homenageia o lendário ator francês Michel Piccoli, que participou em quase 200 filmes desde 1949, com uma retrospectiva que começa na quarta-feira em Paris.

Piccoli, que nasceu em Paris em 1925, é uma "grande figura do cinema e do teatro, um homem cuja trajetória reflete há 60 anos toda a riqueza do cinema", declarou o diretor da Cinemateca, Serge Toubiana.

"O ator conserva uma candura, uma capacidade de surpreender-se quase infantil que é a base de seu método de interpretação", completou o diretor da Cinemateca parisiense, que apresentará, entre 4 de setembro e 4 de outubro, quase 60 filmes protagonizados por Piccoli, entre eles "Le Mepris" ("O Desprezo") , de Jean-Luc Godard, com Brigitte Bardot.

Piccoli trabalhou com cineastas importantes como Luis Buñuel, protagonizando filmes como "A Bela da Tarde" e "O Discreto Charme da Burguesia", e o português Manoel de Oliveira.

adblock ativo