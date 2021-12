Ator Josh Brolin comemora novo amor e novo filme em Cannes

O ator Josh Brolin não planejava apresentar a noiva na estreia de seu filme mais recente, "Sicario", no Festival Internacional de Cinema de Cannes, mas disse que "foi a coisa certa a fazer".

Brolin, de 47 anos, esteve no tapete vermelho na noite de terça-feira com Kathryn Boyd, ex-modelo que exibiu um anel de noivado de diamante reluzente.

"Nós dois rimos disso na noite passada, quando estávamos na cama", contou o ator à Reuters.

"Estamos aqui comemorando algo que nos dá muita alegria comemorar, tanto pessoal quanto profissionalmente, e gostamos de poder fazê-lo aqui, ao invés de fazê-lo como se fosse na estreia (em Los Angeles)".

Será o terceiro casamento de Josh, filho do também ator James Brolin. Antes ele foi casado com a atriz Diane Lane durante oito anos e com Alice Adair por seis anos.

Brolin está em Cannes para divulgar seu novo filme, um drama sobre o narcotráfico dirigido por Denis Villeneuve e também estrelado por Emily Blunt e Benicio Del Toro.

