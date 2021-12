Ator Georges Descrière morre aos 83 anos

Morreu no sábado, 19, aos 83 anos, o ator francês Georges Descrière, que se tornou célebre por interpretar o lendário Arsène Lupin, o ladrão criado por Maurice Leblanc. Descrière, que se chamava na realidade Georges Bergé, ganhou fama ao viver na TV o gentleman-cambrioleur (ladrão cavalheiro) entre 1971 e 74.



Segundo informou o site da revista francesa Le Point, o ator morreu em Cannes vítima de um câncer. Ator da prestigiada Comédie Française, nasceu em Bordeaux em 1930. Já adulto, destacou-se por seus papéis em peças como L'honneur de Dieu e La Jalousie e Don Juan. No cinema, trabalhou em produções como Os Três Mosqueteiros (1961) e Um Caminho para Dois (1967), com Audrey Hepburn. Descrières se aposentou em 1989 e, nos anos 1990, abriu o conservatório de teatro de Grasse.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

