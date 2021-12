Ator e comediante britânico Rik Mayall morre aos 56 anos

O ator e comediante britânico Rik Mayall, mais conhecido por suas aparições os programas da BBC "The Young Ones" e "Blackadder", morreu aos 56 anos, informou seu empresário nesta segunda-feira.

"Estamos profundamente tristes ao anunciar a morte de Rick Mayall, que faleceu esta manhã", disse Geoff Stanton, da empresa Brunskill. "Estamos devastados. Todos os que o conheceram e amaram sentirão sua falta."

Brunskill não deu informações sobre a causa de morte, mas disse que mais detalhes serão divulgados em breve. Mayall sofreu um grave acidente de quadricíclo em 1998, que o deixou em coma por cinco dias.

Conhecido como um dos pioneiros da comédia alternativa no início de 1980, ele apareceu em vários programas de televisão e comédias, muitas vezes com violência gratuita e palhaçadas.

Entre 1986 e 1992, Mayall conquistou um novo público ao interpretar o político traiçoeiro Alan B'Stard no programa "The New Statesman", da ITV.

