O ator Anton Yelchin, famoso por interpretar o personagem Chekov na franquia "Star Trek", morreu na madrugada deste domingo, 19, aos 27 anos, esmagado pelo próprio carro.

Segundo informações do site TMZ, Anton Yelchin foi encontrado por amigos na casa onde morava, em San Fernando Valley, por volta da 1h. O artista estava preso entre o carro e uma caixa de correios de concreto, que estava presa ao portão de segurança.

O veículo estava em um local inclinado e atropelou o ator. Uma autoridade local explicou ao TMZ que o motor do carro estava ligado quando o corpo da vítima foi encontrado e que o carro estava em ponto morto. A partir disso, a polícia afirma que não há suspeita de assassinato e, sim, de acidente.

Carreira

Nascido em Leningrado, antiga União Soviética e que hoje se chama São Petersburgo, Yelchin mudou para os Estados Unidos com seis meses de idade. Ele estreou, aos 10 anos, na televisão no seriado "ER - Plantão Médico". No ano seguinte, ele foi escalado para o filme "Lembranças de um Verão" (2001), com Anthony Hopkins.

Yelchin estava na franquia de "Star Trek" desde 2009, quando fez "Star Trek" (2009), "Além da Escuridão: Star Trek" (2013) e "Stark Trek: Sem Fronteiras" (2016). Outros destaques de sua carreira são "A Hora do Espanto" (2011), "Loucamente Apaixonados" (2011), "Alpha Dog" (2006) e "O Exterminador do Futuro - A Salvação" (2009).

Entre seus próximos trabalhos, a serem lançados, estão a animação "Trollhunters", de Guillhermo del Toro, no qual ele dá voz ao protagonista Jim. Ele também estará em "Star Trek: Sem Fronteiras", que chegará aos cinemas em 1º de setembro.

Da Redação Ator de "Star Trek" morre atropelado pelo próprio carro

adblock ativo