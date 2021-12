Ator de "PLL" é confirmado em "Cinquenta Tons de Liberdade"

Além do protagonista Jamie Dornan, o filme "Cinquenta Tons de Liberdade", terceiro da série inspirada nos livros de E.L. James, terá outro galã no elenco: o ator Brant Gaugherty, que interpretou Noel Kahn, na série jovem "Pretty Little Liars". Ele viverá o segurança do famoso Christian Grey.

A informação foi divulgada pela autora da obra, em seu perfil no Twitter, durante o último fim de semana. "Seja bem-vindo, Brant Daugherty, ao #timecinquenta", escreveu ela.

Agora é esperar para conferir os dois juntos nas telonas, pois o filme em questão estreia apenas em 2018. Antes disso, os fãs poderão acompanhar o lançamento de "Cinquenta Tons Mais Escuros", segundo da franquia, previsto para o ínicio de 2017.

