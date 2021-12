Ator de Na Natureza Selvagem é preso após agredir executiva

O ator Emile Hirsch, protagonista do filme "Na Natureza Selvagem" (2007), foi condenado nesta segunda-feira (17) a 15 dias de prisão por agredir, em janeiro, uma executiva do estúdio Paramount no festival americano de cinema Sundance, informou a imprensa americana.

Durante uma audiência realizada em Park City, no estado de Utah, o artista se declarou culpado de ter atacado, no dia 25 de janeiro, a vice-presidente de conteúdo digital da Paramount, Daniele Bernfeld.

O ator chegou a um acordo com a promotoria que lhe permitiu escapar de uma pena de cinco anos de prisão.

Hirsch passará 15 dias na prisão a partir desta segunda-feira, além de permanecer 90 dias em liberdade condicional, pagar uma multa de US$ 4.750 e realizar 50 horas de trabalhos comunitários.

O ator reconheceu que seu comportamento, agravado pelo estado de embriaguez, "não tem desculpa" e pediu perdão à Bernfeld, segundo o site "Deadline".

