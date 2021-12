Ator de "Mary Poppins" sobrevive a incêndio de carro

O veterano ator norte-americano Dick Van Dyke, mais conhecido por sua comédia televisiva dos anos 1960 e por seu papel no filme "Mary Poppins", sobreviveu a um incêndio de carro em uma rodovia da área de Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 19, disse a Polícia Rodoviária da Califórnia.

Um vídeo de seis segundos postado no Twitter por sua mulher mostrou o veículo do ator de 87 anos carbonizado na estrada e um breve vislumbre do artista conversando com funcionários no local.

"Ele está bem, graças a Deus", disse sua mulher, Arlene Van Dyke.



Confira a imagem do carro que aparece no vídeo após o incêndio:

