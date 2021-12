Morreu nesta quinta-feira, 14, o ator britânico Alan Rickman, aos 69 anos. A informação da morte do artista foi confirmada pela família ao jornal The Guardian.

Alguns sites e jornais locais dizem que Alan estava enfrentando um câncer.

O ator, que ficou mais conhecido pelo papel na saga "Harry Potter", onde fazia o Professor Severo Snape. Atuou em várias peças de teatro na Inglaterra, TV e filmes de ação e aventura como: "Duro de Matar" e "Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões".

Rickman que já foi premiado com Emmy e Globo de Ouro, também chegou dirigir filmes como "Momento de afeto" (1997) e "Um pouco de caos" (2014), estrelado por Kate Winslet.

O último trabalho do ator foi no filme "Alice através do espelho", que tem estreia marcada para o dia 26 de maio deste ano. No longa, Alan empresta a voz para a lagarta.

Da Redação Ator de 'Harry Potter' morre aos 69 anos

