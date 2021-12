Ator de "A culpa é das estrelas" se posiciona e nega acusação de estupro

O ator Ansel Elgort, famoso pelos filmes "A culpa é das estrelas" e "Em ritmo de fuga", se pronunciou na madrugada deste domingo, 21, sobre as acusações que tem sofrido por parte de uma jovem, que teria sido supostamente estuprada por ele no ano de 2014. O artista negou o ocorrido em publicação nas suas redes sociais.

A acusação foi realizada na sexta-feira, 19, por uma mulher identificada como Gabby, através de uma mensagem postada no Twitter. Na ocasião em que o crime teria ocorrido, ela afirma que tinha 17 anos, enquanto o ator tinha 20.

"Ele não perguntou se eu queria parar, mesmo sabendo que era a minha primeira vez e vendo que eu estava chorando de dor. As únicas palavras que saíram da sua boca foram: 'Precisamos fazer você se acostumar com isso'", relatou a jovem.

Em seu Instagram, Elgort confirmou o envolvimento com Gabby, em Nova York. No entanto, o ator afirma que a relação entre eles foi 'breve, legal e totalmente consensual'. "Eu não posso dizer que entendo os sentimentos de Gabby, mas as descrições dela dos eventos simplesmente não aconteceram. Eu nunca ataquei ou atacaria alguém", escreveu o ator.

Na publicação feita por Gabby, ela conta que o ator chegou a pedir nudes e sugerir sexo a três com uma amiga que também era menor de idade. A jovem diz que até hoje tem ataques de pânico e precisa fazer terapia para lidar com o trauma causado pelo episódio.

Por fim, Elgorf escreveu que apenas lamenta pela forma como o relacionamento entre eles terminou. "Eu não lidei muito bem com a separação. Parei de respondê-la, o que é uma coisa imatura e cruel a se fazer com alguém", concluiu.

