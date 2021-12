Ator da franquia MIB: Homens de Preto, Rip Torn morre aos 88 anos

Morreu na noite desta terça-feira, 9, o ator e diretor teatral norte-americano Rip Torn. O artista ganhou notoriedade mundial ao interpretar o Chefe Zed, em dois filmes da franquia MIB - Homens de Preto.

Em comunicado oficial, o agente de Rip, Rick Miramontez, informou o ocorrido. "Torn morreu em paz em sua casa de Lakeville (Connecticut), aos 88 anos de idade, ao lado da mulher e de duas de suas filhas", escreveu.

Por meio de sua rede social, Will Smith prestou uma homenagem ao falecimento do colega.

Além do papel em MIB, o ator também foi um dos dubladores da animação Hércules, da Disney. No longa metragem, ele deu voz ao personagem Zeus, o deus do trovão.

