Ator Channing Tatum dará vida ao mutante Gambit, de X-Men

O ator Channing Tatum foi confirmado como protagonista do filme solo do mutante Gambit, de X-Men. Fontes ligadas ao site The Hollywood Reporter contaram que a negociação foi bem debatida, pois o filme é uma das grandes aposta da Fox.

Um dos principais pontos do acordo antes de sua assinatura foi a permanência de Tatum no papel, levando em conta que o personagem pode ser escalado para muitos filmes da saga X-Men. O ator Hugh Jackman é um exemplo. Ele está na pele de Wolverine desde o ano 2000.

adblock ativo