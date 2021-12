Ativismo sem pieguice marca filme premiado em Cannes

No Festival de Cannes do ano passado, um filme de diretor pouco renomado causou muita discussão e louvação. 120 Batimentos por Minuto saiu do festival com o Grande Prêmio do Júri, presidido pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar – com direito a boatos de que a Palma de Ouro do presidente seria para este filme francês, e não para o sueco The Square – A Arte da Discórdia, que acabou vencendo.

O diretor Robin Campillo é mais conhecido pelo trabalho como roteirista. Tem sido parceiro criativo constante do cineasta Laurent Cantet, que venceu a Palma de Ouro em 2008 com Entre os Muros da Escola, também roteirizado por Campillo.

Agora, com 120 Batimentos por Minuto, Campillo demonstra competência na cadeira da direção, ao mesmo tempo em que reacende as discussões em torno da luta contra a Aids. O filme se passa no início dos anos 1990 e acompanha os trabalhos de um grupo de ativistas, denominado Act Up, que milita para que o governo francês e a indústria farmacêutica deem a devida atenção à epidemia de Aids.

Como ponto de atenção, o filme foca em Nathan (Arnaud Valois), recém-chegado ao grupo, e que se aproxima cada vez mais de Sean (Nahuel Pérez Biscayart) e verve dele mais efusiva na luta.

Crível

120 Batimentos por Minutos é um raro filme em que a militância não se torna uma bandeira em si nem um mero exibicionismo gritante, caindo no "vitimismo".

Antes, constrói um ambiente crível e palpável, que tem a militância do grupo como algo sério e que sedimenta a condição de vida daquelas pessoas acometidas de uma doença sem cura.

Campillo, como bom e experiente roteirista que é, consegue dimensionar muito bem a história porque aposta nos detalhes, aprofunda as relações entre os personagens e também os pormenores que envolvem o trabalho do Act Up. O filme apresenta com muita sagacidade, por exemplo, o funcionamento das reuniões do grupo, sempre muito organizadas, mas nas quais também surgem discordâncias e embates entre os membros.

Diante do problema que todos enfrentam, aparecem os dramas de cada um, a maioria deles já infectada, lutando por dignidade e por uma ponta de esperança para se tratar.

Desde a escolha dos slogans dos cartazes que eles usarão na parada gay até o modo como irão conduzir as manifestações presenciais nas ruas ou na sede de um laboratório, tudo é discutido e pensado em conjunto.

O objetivo é causar o maior impacto possível na sociedade francesa, então ainda pouco acostumada e informada sobre os mecanismos de transmissão da Aids e as consequências.

Esse apego aos detalhes é o que fortalece o filme em torno das discussões sobre a causa. É mais do que simplesmente estar alinhado com um tema importante e salutar. Campillo sabe fisgar o espectador e envolvê-lo em um ambiente de engajamento, mas que também é o de empatia com personagens tão interessantes e multidimensionais.

Alerta

120 Batimentos se aproxima muito do tratamento realista/naturalista de Entre os Muros da Escola, na melhor vertente do cinema de engajamento social, com resultados cinematográficos muito bons e um alerta, sempre necessário, de luta e dignidade para aqueles que convivem com uma doença tão cruel.

