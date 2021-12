A Paramount divulgou o primeiro trailer do terror Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma, que tem estreia prevista para 22 de outubro de 2015 no Brasil. Este será o primeiro filme da franquia que chega aos cinemas em 3D. O longa tem direção de Gregory Plotkin e conta com Jay Hieron e Nathan Brewer no elenco.

Em Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma, Ryan Fleege encontra várias fitas de vídeo com conteúdo assustador no porão de sua nova casa. Procurando mais, descobre uma antiga câmera que descobre ser capaz de registrar coisas do além e sua família perde completamente paz.

Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma ganha 1º trailer

