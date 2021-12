Astro do inesquecível filme 'Ghost', Patrick Swayze completaria 63 anos

Patrick Swayze morreu em 14 de setembro de 2009. Vai fazer seis anos. Nesta terça, 18 de agosto, ele estaria completando 63 anos. Mais um leonino - como Robert De Niro, Sean Penn, Robert Redford e Roman Polanski. Patrick Swayze nasceu em Houston, Texas. Na juventude, foi jogador de futebol americano e, depois, bailarino clássico, mas teve de abandonar o balé por causa de lesões causadas pelo esporte. Abandonou o balé (clássico), mas não a dança.

Pense nele e a primeira imagem poderá ser a do instrutor de dança do resort de luxo de Dirty Dancing - Ritmo Quente. É em seus braços que a herdeira Frances 'Baby' Houseman descobre que (I've Had) The Time of My Life, e ela não apenas adquire uma nova percepção da vida como a canção do filme de Emile Ardolino ganhou o Oscar e catapultou a trilha a alturas estratosféricas.

Poucas trilhas venderam, tanto, e tocaram tanto. Mas em vez do esfuziante Patrick Swayze dançarino, você pode lembrá-lo na cena romântica de Ghost - Do Outro Lado da Vida, de Jerry Zucker.

Demi Moore e ele enlaçam as mãos no barro, ao som de Unchained Melody. Na evolução da história, Patrick morre e volta para proteger a amada, utilizando-se da vidente Whoopi Goldberg para se comunicar com ela.

Grande êxito de público, Ghost fez chorar o público de todo o mundo e prenunciou a onda de comédias (e dramas) espíritas que, desde então, volta e meia ocupam as telas. Filho de uma coreógrafa - foi na academia da mãe que conheceu Lisa Niemi, com quem se casou em 1975, aos 23 anos, permanecendo unidos até sua morte -, Patrick estreou em 1979 com um pequeno papel em Skatetown, USA. Logo estava participando de filmes emblemáticos - Vidas sem Rumo/The Outsiders, de Francis Ford Coppola, e Amanhecer Sangrento, de John Milius.

É curioso que tenha sido indicado muitas vezes para o Globo de Ouro de melhor ator - e para a Framboesa de Ouro de pior ator, mas nunca pelos mesmos filmes. Patrick morreu aos 57 anos, depois de lutar bravamente durante dois anos contra um câncer no pâncreas. Cantor e compositor - de She's Like the Wins, incluída na trilha de Ritmo Quente -, não custa lembrar que, em 1991, quando estava no auge, foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People.

