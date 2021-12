Astro do cinema indiano é encontrado morto dentro de casa

O ator indiano Sushant Singh Rajput foi encontrado morto, aos 34 anos, na madrugada deste domingo, 14, em sua casa, localizada no subúrbio de Mumbai. Segundo informações da CNN internacional, o caso está sendo investigado e a polícia trabalha com a hipótese de suicídio.

Considerado um dos maiores nomes de Bollywood, a indústria cinematográfica indiana, Sushant iniciou a carreira no cinema em 2013 com o filme "Kai Po Che!" e trabalhou, ao todo, em 11 filmes. Em 2017, ele foi premiado como melhor ator no Festival de Cinema Indiano de Melbourne por "M.S. Dhoni: The Untold Story", longa no qual interpretou a estrela indiana de críquete, Mahendra Singh Dhoni.

Mais recentemente ele filmou a versão indiana do drama "A Culpa é das Estrelas", baseado no livro de de John Green e estrelado por Shailene Woodley e Ansel Elgort, na versão americana. No entanto, a estreia foi adiada devido a pandemia do novo coronavírus. Seu último trabalho foi no filme de ação ‘Drive’, lançado em 2019.

Pelo twitter, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, lamentou a morte do astro e disse que ele deixou muitas performances memoráveis. "Sushant Singh Rajput ... um jovem brilhante ator que se foi cedo demais. Ele se destacou na TV e nos filmes. Sua ascensão no mundo do entretenimento inspirou muitos e deixa para trás várias performances memoráveis. Chocado com a sua morte. Meus pensamentos estão com a família e os fãs", escreveu.

Conexão

A morte de Sushant ocorreu cinco dias após a sua ex-empresária, Disha Salian morrer ao cair do 14º andar de um prédio, também em Mumbai. Segundo o jornal britânico Daily Mail, as autoridades indianas investigam a possibilidade de alguma conexão entre os dois casos.

O óbito de Disha, na última terça-feira, 9, foi lamentado pelo próprio ator em um post já apagado nos stories do Instagram: “Uma notícia devastadora. A minha mais profunda solidariedade à família e aos amigos da Disha. Que a sua alma descanse em paz”, publicou, na época.

Sushant na versão indiana de A Culpa é das Estrelas | Foto: Divulgação

