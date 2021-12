Assista ao primeiro trailer de Esquadrão Suicida

Após vazar em qualidade ruim no fim de semana, o trailer do Esquadrão Suicida foi disponibilizado pela Warner Bros. nesta segunda-feira, 13. Confira abaixo o vídeo do filme que reúne os maiores criminosos, dentre eles o Coringa, como um grupo que combate outros vilões:

Baseado nas histórias em quadrinhos da DC Comics, o Esquadrão Suicida surge quando o governo dos Estados Unidos reúne um grupo de supervilões condenados pela justiça que recebem a tarefa de realizar missões consideradas impossíveis (ou "suicidas") para o governo em troca da redução de suas sentenças.

O longa é protagonizado por Will Smith (Pistoleiro), Jared Leto (Coringa), Margot Robbie (Arlequina), Adam Beach (Amarra), Jai Courtney(Capitão Bumerangue), Cara Delavigne (Magia), Joel Kinnaman (Rick Flagg), Karen Fukuhara(Katana),, Adewale Akinnuoye-Agbaje (Crocodilo), Jay Hernandez (El Diablo) e Scott Eastwood (Steve Trevor).

Esquadrão Suicidia será lançado no dia 5 de agosto de 2016

